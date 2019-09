Natur : Die letzten großen Kastanienbäume werden gefällt

Die drei letzten großen Kastanienbäume in der Mitte des Viehmarktplatzes in Hillesheim sollen laut Beschluss des Bauausschusses gefällt werden, da sie aus Expertensicht krank sind und von ihnen Gefahr ausgeht. Foto: TV/Mario Hübner

Hillesheim Vor seinem Beschluss wollte sich der neu formierte Bauausschuss der Stadt Hillesheim mit dem Ersten Beigeordneten Gerald Schmitz (CDU) an der Spitze die Sache nochmals ganz genau ansehen und sich von Experten beraten lassen.

Denn die geplante und nun auch einstimmig beschlossene Fällung der letzten drei großen Kastanienbäume in der Mitte des Viehmarktplatzes in Hillesheim könnte – wie bei der letzten Baumfällaktion vor einigen Jahren – für großen Widerhall in der Bevölkerung sorgen. Doch die Einschätzung der Experten war eindeutig. So sagte Hillesheims Revierförster Schäfer: „Die Bäume sind tickende Zeitbomben. Unberechenbar.“