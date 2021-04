Am Freitagvormittag hat ein Vermieter in Michelbach sein Wohnhaus zum Teil abgerissen, inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Trier ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mieter Frank Müller war laut eigener Aussage zur Tatzeit im Inneren des Gebäudes, was auch einige Nachbarn bestätigen. Das Gebäude ist einsturzgefährdet und damit unbewohnbar. Foto: Vladi Nowakowski