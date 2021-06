Infrastruktur : Bagger macht Brandruine platt

Die Brandruine in der Kölner Straße in Hillesheim wird aktuell abgerissen. Foto: TV/Felicitas Schulz

Hillesheim (mh) Monatelang stand die Brandruine in der Kölner Straße in Hillesheim, jetzt verschwindet der Schandfleck. Eine Abrissfirma hat damit begonnen, das im August 2019 durch einen Brand komplett zerstorte Haus per Bagger Stück für Stück dem Erdboden gleichzumachen.