Ende März wird der Abschnitt der Bahnstrecke bis nach Kyllburg (in Richtung Trier), bis Ende des Jahres dann der bis nach Kall in NRW (in Richtung Köln) befahrbar sein. Dies bestätigte ein Bahnsprecher beim Besuch einer hochrangigen Landesdelegation im Bahnhof Gerolstein.