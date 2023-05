Durchgängig von Trier nach Köln Dauert doch länger: Bahn ändert den Zeitplan für die Eifelstrecke

Es war wirklich „großer Bahnhof“, was die Deutsche Bahn (DB) am 13. April aufgefahren hatte, als nach langer Sperrung das Teilstück Kyllburg-Gerolstein der Bahnstrecke Trier-Köln wieder freigegeben wurde. Ministerpräsidentin, DB-Vorständin, Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker: Prominent besetzt war sie, die „Jungfernfahrt“. Was sie an dem Tag von der Bahn erfuhren, hörten sie sicher gern: Man halte weiter am Ziel fest, die gesamte Eifelstrecke von der Mosel bis zum Rhein und umgekehrt bis Ende diesen Jahres wieder befahrbar zu machen.