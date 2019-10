Verkehr : Bahn fährt Schienenersatzverkehr an der Kyll

Philippsheim (red) Aufgrund einer Weichenerneuerung fallen an den Samstagen und Sonntagen, 19., 20., 26. und 27. Oktober alle Züge zwischen Auw an der Kyll und Philippsheim in beide Richtungen aus.

Es verkehren Busse als Schienenersatzverkehr. Die Züge der Linien RE 22 und RB 24 fahren nicht im Abschnitt zwischen Auw an der Kyll und Philippsheim. Die Züge der Linie RE 12 fallen zwischen Trier Hbf und Gerolstein komplett aus.