Jugend : Bahn frei für erste Jugendvertretung der VG Gerolstein!

Es ist soweit: Die allererste Jugendvertretung in der Geschichte der VG Gerolstein startet durch. Mit im Bild: Bürgermeister Hans Peter Böffgen und Ansprechpartnern für die Jugendlichen in den Reihen der Verwaltung. Foto: VG Gerolstein

Gerolstein Mit der ersten öffentlichen Sitzung am Dienstag begann für die 21 gewählten Mitglieder, aber auch für die Verbandsgemeinde (VG) eine neue Ära: In Zukunft wird die Jugend bei einigen Ratsbeschlüssen mitentscheiden.

Von Vladimir Nowakowski

Nach einer monatelangen Vorbereitungsphase des Arbeitskreises „Jugendvertretung“ in der Verwaltung und einem Aufruf an alle Jugendlichen der VG, für das neue Gremium zu kandidieren, hatte bereits im Februar festgestanden, dass die größte Hürde genommen worden war. Es hatten 25 junge Menschen von 13 bis 17 Jahren eine Kandidatur angemeldet. „Und zwar sowohl männliche als auch weibliche Bewerber - aus allen Teilen der Verbandsgemeinde, sowohl Schüler und Schülerinnen, als auch Auszubildende. Eine tolle Zusammenstellung“, freute sich im Frühjahr Bernd Schmitz, in der Verwaltung einer der Ansprechpartner für das Vorhaben.

Es folgten die Versendung von Wahlbenachrichtigungen an rund 1380 wahlberechtigte Jugendliche in der VG und eine Wahl am 3. Mai. Aus dem Kreis der 25 Kandidaten sollten 21 Mitglieder in die Jugendvertretung einziehen.

Dann die Ernüchterung: Lediglich rund neun Prozent der Jugendlichen hatten eine gültige Stimme abgegeben. Eine Erklärung für die geringe Wahlbeteiligung: „Die Stimmabgabe musste, wie auch bei Kommunalwahlen, der vorgegebenen Form entsprechen“, sagte Schmitz nach der Wahl. Das Vorzeigen der Wahlbenachrichtigung sei die Voraussetzung für die Stimmabgabe gewesen. „Daran hatten aber leider nicht alle Jugendlichen gedacht.“

Dennoch, die erste Jugendvertretung in der VG Gerolstein steht – anderenorts waren Versuche, Jugendliche für die Sache zu begeistern, bereits wegen Mangels an Kandidaten gescheitert. Zur ersten öffentlichen Sitzung begrüßte Bürgermeister Hans Peter Böffgen die Mitglieder der Jugendvertretung der Verbandsgemeinde, verpflichtete sie formal per Handschlag und stellte die Ansprechpartner der Jugendlichen in der Verwaltung vor. „Ihr seid nun für euch und andere verantwortlich“, sagte Böffgen.

Eine gewisse Ernsthaftigkeit und die regelmäßige Teilnahme an Sitzungen und weiteren Treffen seien wichtig. „Bei vielen Projekten ist die Verbandsgemeinde der Träger, deshalb ist es notwendig, dass ihr eure Vorstellungen und Vorhaben frühzeitig einbringt, damit sie umgesetzt werden können.“

Für interne Projekte der Vertretung stehen 8000 Euro Budget zur Verfügung, die Sitzungen sollen nach Bedarf, möglichst aber einmal im Quartal stattfinden und sind grundsätzlich öffentlich. Die Beschlüsse der Jugendvertretung sollen an den Bürgermeister übermittelt werden, der die Vorlagen innerhalb von drei Monaten an den VG-Rat oder den zuständigen Ausschuss weiterleitet. Auch hat die Jugendvertretung ein Antragsrecht, das heißt, sie ist als Gremium befugt, Anträge und Anfragen im VG-Rat zu stellen.

Die Jugendlichen werden in ihrer Arbeit unterstützt und können sich mit Fragen an verschiedene Ansprechpartner wenden. Dazu gehören der Bürgermeister, Beigeordnete, Vertreter der Fraktionen im Rat und pädagogische Vertreter der Jugendhäuser.