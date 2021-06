Straßensperrung : Straßen wegen Bahnarbeiten für je zwei Tage gesperrt

Mürlenbach/Densborn Weil Bahnübergänge saniert werden, muss der Verkehr in Densborn und Mürlenbach umgeleitet werden.

Betroffen von den Sperrungen sind die Meisburger Straße in Mürlenbach am Dienstag und Mittwoch, 15. und 16. Juni, die Meisburger Straße in Densborn am Mittwoch und Donnerstag, 16. und 17. Juni, die Ladestraße in Densborn am Donnerstag und Freitag, 17. und 18. Juni sowie die Landesstraße 24 in Densborn in Höhe des Sportplatzes am Sonntag und Montag, 20. und 21. Juni.