Unwetter : Eifel-Bahnstrecke: Busse im Stundentakt

Gerolstein/Bitburg/Prüm Die Eifelstrecke der Bahn hat beim Juli-Hochwasser schwer gelitten, vieles ist beschädigt oder zerstört. Wann zwischen Köln und Trier wieder Züge fahren werden – ungewiss. Die Bahn schätzt die Gesamtschäden an ihrer Infrastruktur infolge des Hochwassers auf etwa 1,3 Milliarden Euro.

Inzwischen ist ein Ersatzverehr eingerichtet. Und seit Donnerstag dieser Woche kommen sogenannte Expressbusse auf dem Abschnitt zwischen Euskirchen und Trier hinzu: Die Busse halten unterwegs in Mechernich, Jünkerath (Bahnhofstraße), Prüm (Gerberweg), Bitburg (Busbahnhof) und am Mitfahrerparkplatz Helenenberg-Welschbillig. Für Fahrgäste aus Gerolstein werde in der kommenden Woche ein Zubringer zu diesen Schnellbussen organisiert, heißt es beim Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV).