Infrastruktur : Bahnhofskreisel in Gerolstein nimmt Form an

Was lange währt: Mehrere Jahre Vorbereitung (mit Ideen, Vorschlägen, Diskussionen, Überarbeitungen und einigen Pausen) bedurfte es, doch nun nimmt der Innenraum des Bahnhofskreisels in Gerolstein endlich Gestalt an: Die Stadtarbeiter (von links) Andreas Reichertz, Bodo Krämer und Vorarbeiter Helmut Pawlak mauern aufs zuvor gegossene Betonfundament ein Podest aus den Steinen der Kyllmauer am Bahnhof, die demnächst komplett verschwindet. Darauf kommt dann die Reisegruppe (Vater, Mutter, Kind) aus Stahl, ein Bahnsignal sowie rechts und links Schienen. Stadtbeigeordneter Herbert Lames, der das Projekt betreut, sagt: „Auch wenn es lange gedauert hat: Es wird schön, und darüber bin ich froh.“ Foto: TV/Herbert Lames