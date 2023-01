Infrastruktur : Eifelstrecke dieses Jahr wieder frei

Foto: TV/Mario Hübner 11 Bilder Bahn bestätigt Termine: Eifelstrecke bis Ende 2023 wieder komplett befahrbar

Gerolstein Ende März wird der Abschnitt der Bahnstrecke bis nach Kyllburg (in Richtung Trier), bis Ende des Jahres dann der bis nach Kall in NRW (in Richtung Köln) befahrbar sein. Dies bestätigte ein Bahnsprecher beim Besuch einer hochrangigen Untersuchungskommission des Landtags Rheinland-Pfalz im Bahnhof Gerolstein. Unlängst kamen Zweifel auf, ob die Termine eingehalten werden können.

Ende März wird der Abschnitt der Bahnstrecke bis nach Kyllburg (in Richtung Trier), bis Ende des Jahres dann der bis nach Kall in NRW (in Richtung Köln) befahrbar sein. Dies bestätigte ein Bahnsprecher beim Besuch einer hochrangigen Landesdelegation im Bahnhof Gerolstein. Unlängst kamen Zweifel auf, ob die Termine eingehalten werden können. Foto: TV/Mario Hübner