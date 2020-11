Heimatgeschichte : Motor der wirtschaftlichen Entwicklung

Berndorf/Gerolstein Ein runder „Geburtstag“ steht bevor: Der Teilabschnitt Kall-Gerolstein der heutigen Eifelbahn Köln – Trier wurde am 15. November 1870 in Betrieb genommen.

(red/sts) Nur noch wenige Tage, dann ist es genau 150 Jahre her, dass die Bahnstrecke von Kall im heutigen Nordrhein-Westfalen bis Gerolstein in Betrieb ging. Ein Stück Eifel-Geschichte, mit dem sich Karl-Josef Bales aus Berndorf intensiv beschäftigt hat. Nicht von ungefähr, war es doch die „Heimatstrecke“ für den heute 69-Jährigen in seinen mehr als 50 Jahren im Dienst der Bahn.

Während im Sommer 1869 in Jünkerath und Hillesheim ein Güterschuppen und ein Beamtenwohnhaus unter Leitung gebaut werden und man im Herbst in Schmidtheim, Jünkerath sowie Gerolstein einen Lok-Schuppen anlegt, sind in Blankenheim und Schmidtheim fast alle Bahnhofsgebäude im Rohbau fertiggestellt. Die Planung der kyllabwärts gelegenen Stationsgebäude dauert noch bis 1870 an. In diesem Jahr beginnt der deutsch-französische Krieg. Um die Truppentransporte zu beschleunigen, wurde der Weiterbau der Bahn von Kall nach Trier beschleunigt. Am 15. November 1870 übergibt die RhE die Strecke Kall-Gerolstein mit täglich zwei Reisezugpaaren und einem Güterzug, der einmal täglich zwischen Gerolstein und Kall pendelt, dem zivilen Verkehr. Die Eifelbahn legt nicht nur den Grundstein für die Gerolsteiner Mineralbrunnenindustrie. Sie sichert auch der Jünkerather Hütte den Transport für Rohstoffe und Fertigprodukte. Die Züge lösen nach und nach die Pferde der Postkutschen ab und machen so die Eifeler endlich mobil.