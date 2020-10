Landtagswahl : Baldauf will kleine  Kliniken auf dem Land erhalten

Baldauf will kleine Kliniken auf dem Land erhalten

Besuch in Daun: CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf (Zweiter von rechts), CDU-MdL Gordon Schnieder (links), Krankenhaus-Geschäftsführer Franz-Josef Jax und Thomas Scheppe (rechts), CDU-Kandidat für die VG-Bürgermeisterwahl. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun Der Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU für die Landtagswahl im kommenden Jahr hat mehrere Orte im Kreis Vulkaneifel besucht.

(sts) Mit Christian Baldauf endlich wieder den Ministerpräsidenten stellen: Es ist das große Ziel der rheinland-pfälzischen CDU. Sie will nach langen Jahren auf der Oppositionsbank die seit 2016 amtierende rot-gelb-grüne Landesregierung bei der Landtagswahl 2021 ablösen.

Wenige Tage nach seiner Kür als Spitzenkandidat für die Wahl im März ist Baldauf zu Gast in der Vulkaneifel. Stationen: Stadtkyll (mit Besuch der Firma Linden Reisen), Üxheim (mit Besuch der Firma Wotan) und Daun. Dort wird der CDU-Frontmann im Krankenhaus begrüßt. Die Stärkung des ländlichen Raums hat sich Baldauf auf die Fahnen geschrieben, dazu gehört für ihn auch, dass kleinere Kliniken wie die in Daun „gestärkt und erhalten bleiben.“ Die Menschen auf dem Land hätten Anspruch auf eine medizinische Grundversorgung, „dafür steht die CDU. Ein Krankenhaus in der Nähe gehört für uns auch zur Heimatverbundenheit.“