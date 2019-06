Musik : Balladen, Chansons und bekannte Songs

Daun Rund 180 Zuhörer feiern den Auftakt der Veranstaltungsreihe „Klassiker auf dem Vulkan“ in Daun. Heute geht es weiter.

„Es ist uns eine große Ehre, dass wir mittlerweile in Daun als Klassiker gelten“, begrüßt Johannes Peter Tries die Zuhörer. Gemeinsam mit seiner Frau Christine Maringer-Tries bildet er das Duo Balance. Während die beiden in den vergangenen Jahren gelegentlich als Vorgruppe der Hauptakteure bei der Dauner Konzertreihe aufgetreten sind, bestreiten sie diesmal das Hauptprogramm.

Das Festival „Klassiker auf dem Vulkan“ bietet über die kommenden Wochen Programm. Heute, 25. Juni, 9.30 Uhr, geht es mit dem Kindertheater „Die Schöne und das Biest“ im Forum Daun weiter. Es folgen drei Konzerte auf der Bühne am Gemündener Maar. Am Freitag, 5. Juli, spielt das Süddeutsche Kammerensemble, am Samstag, 6. Juli, wird dann die Disco-Zeit lebendig, wenn „Night Fever – The very best oft the Bee Gees“ die Hits der legendären Band interpretieren. Zum Abschluss heißt es dann: „Wir halten die Welt an“, wenn am Freitag, 12. Juli, die Höhner auftreten und Stücke aus ihrem jüngsten Album sowie etliche Klassiker präsentieren.