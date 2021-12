Band-Porträt : Vorweihnachtliche Sternenzeit mit Spirit

Basberg/Hillesheim Die Kirchenmusikart Sacro-Pop ist das Metier der Band Spirit. Diese überträgt coronabedingt ihr Konzert „Sternenzeit“ am Sonntag, 5. Dezember, als Online-Veranstaltung per Livestream – und stellt dabei ihr erstes Album „Karussell“ vor.

Die Entscheidung, das für den 5. Dezember geplante Konzert nicht live im „Eifeldom“ in Niederbettingen zu geben, sondern in Echtzeitübertragung in die Wohnzimmer zu bringen, sei am Vorabend gefallen, sagt Michael Remer unserer Zeitung bei der Vorstellung des Programms und des ersten Albums der Sacro-Pop-Band „Spirit on a mission from god“ (siehe Hintergrund).