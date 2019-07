Trinkwasserschutz : Rund sieben Millionen Euro stehen für verbesserte Trinkwasserqualität bereit

SGD-Präsident Ulrich Kleemann (Fünfter von links) und Bürgermeister Hans Peter Böffgen (Dritter von rechts) haben sich in Schüler über den Bau des neuen Hochbehälters informiert. Foto: TV/Thomas Schreiner

Schüller/Birgel/Gerolstein Bau der neuen Versorgungsleitung wird vorgezogen, um Nitratwert für die Obere Kyll schnell zu senken.

(red) Ulrich Kleemann, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, und Hans Peter Böffgen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein, haben sich über die Trinkwasserversorgung an der Oberen Kyll rund um Birgel informiert. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand das Wasserversorgungskonzept Obere Kyll und damit verbundene Maßnahmen zur Senkung des Nitratgehalts im Trinkwasser. Die SGD Nord als Obere Wasserbehörde arbeitet zusammen mit der VG an einer verbesserten Trinkwasserqualität und einer langfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung.

Das Versorgungskonzept wird bereits umgesetzt. Dazu zählen Maßnahmen wie der Bau eines neuen, zentralen Hochbehälters in Schüller mit einem Fassungsvolumen von 500 Kubikmeter sowie der Bau der geplanten Verbindungsleitung vom Hochbehälter Hillesheim zum Pumpwerk Birgel. „Der Bau der neuen Versorgungsleitung von rund fünf Kilometern Länge wird zeitlich vorgezogen, um damit den Nitratwert für die Obere Kyll schnell zu senken und so eine verbesserte Trinkwasserqualität sicherzustellen“, kündigte Bürgermeister Böffgen an.