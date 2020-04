Infrastruktur : Bahnhof: Umbau geht los, und keiner guckt hin

Gerolstein Bauarbeiten an der Station in Gerolstein: Im August soll die Überführung fertig und die Unterführung Geschichte sein.

2014, 2016, Herbst 2017, Frühjahr 2018, 2019 und nun wirklich Frühjahr 2020: Der Start für den Umbau des Bahnhofs Gerolstein wurde mehrfach von Seiten der Bahn verschoben, jetzt aber ist es so weit. Und kaum einer nimmt Notiz davon, da sich aktuell jeder und so gut wie alles um die Corona-Krise kümmert.

Die übereinandergestapelten gelben Baucontainer auf dem Vorplatz sowie die gut ein Dutzend Arbeiter in orangefarbenen Warnwesten, die sich gerade auf den Bahnsteigen tummeln, sind ein untrügliches Zeichen: Der seit Jahren geplante, immer wieder verschobene und von den Reisenden und Stadtverantwortlichen lange herbeigesehnte Umbau des Bahnhofs in Gerolstein hat begonnen. Stadtbürgermeister Uwe Schneider (SPD) sagt: „Kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich so. Und das Beste ist, dass wir nun auch von der Kommunalaufsicht die Zusage haben, mit dem zweiten Abschnitt des Kyll-Umbaus beginnen zu dürfen. Dadurch werden beide Projekte, die ja ineinander übergehen, Hand in Hand erledigt.“