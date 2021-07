Landwirtschaft : Bauern nutzen Wetter zur Heuernte

Viele Landwirte in der Vulkaneifel nutzen nun die trockenen Sommertage zur Heuernte – so wie hier am Goßberg in der Nähe von Walsdorf. Denn das Futter für den Winter muss eingebracht werden, der nächste Regen ist bereits angekündigt. Foto: TV/Mario Hübner

Walsdorf (mh) Während andernorts in den Hochwassergebieten weiter Schlamm, Geröll und zerstörtes Mobiliar beiseite geschafft wird, woran sich auch viele Bauern in den vergangenen Tagen beteiligt haben, nutzen viele Landwirte in der Vulkaneifel nun die trockenen Sommertage zur Heuernte – so wie hier am Goßberg in der Nähe von Walsdorf.