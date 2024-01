Landwirte machen weiter Flammendes Plädoyer für die Landwirtschaft - Mahnfeuer an der B 410

„Ach, die Ampelregierung setzt ja auch nur das fort, was bereits vor langen Jahren angefangen hat: Wir Bauern werden gegängelt, wo es nur geht, sagt Jens dazu, der seinen Nachnamen nicht nennen will. Warum, schiebt er gleich hinterher: „Schau mal bei Facebook herein. Manche Bürger unterstützen uns, für andere sind wir Feinde der Demokratie. Selbst Leute aus der Eifel schreiben so ein Zeug.“ Unter den Bauern seien keine Reichsbürger oder Rechtsextreme - in die Ecke wolle man sich nicht schieben lassen. Es sei auch allen bewusst, dass in den vergangenen zwei Jahrzehnten entweder die CDU oder die CSU die Landwirtschaftsminister gestellt hätten, sagt er.