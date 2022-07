Baumängel : Kaisersescher Zentralplatz muss saniert werden

Kaisersesch Nach nur sieben Jahren verliert die Brunnenanlage in der Ortsmitte kontinuierlich Wasser

Der Zentralplatz an der Sparkasse in Kaisersesch (Landkreis Cochem-Zell) sollte das Schmuckstück der Stadtkernsanierung werden und die Mitte der Eifelstadt beleben. Dies ist zumindest teilweise geglückt, an schönen Tagen sitzen Eltern auf den Steinmauern und schauen ihren Kindern zu, wie diese durch Wasserfontänen laufen und das kühle Nass genießen. Doch nach nur sieben Jahren ist die Anlage nun defekt, das System verliert Wasser. Die Stadt muss nun entscheiden, ob das Wasserspiel eine Zukunft hat.

Kosten bis zu 300.000 Euro Eric Schwarz (SPD) erkundigte sich in der jüngsten Sitzung des Kaisersescher Stadtrates nach dem Zustand des Brunnens am Zentralplatz. Die Antwort war ernüchternd. „Es gibt noch kein Angebot, aber es ist mit Kosten in Höhe von 200.000 bis 300.000 Euro zu rechnen“, sagte Stadtbürgermeister Gerhard Weber. Das Problem: Das System, bei dem elf Fontänen abwechselnd Wasser spucken, verliert zu viel Flüssigkeit. Im Normalbetrieb gehen pro Woche etwa fünf Kubikmeter verloren, momentan sind es 30.000 Liter, die nachgefüllt werden müssen. „Das kann man nicht mit gutem Gewissen machen“, bemerkte Margareta Zeimetz, Beigeordnete der Stadt. Laut Bürgermeister Gerhard Weber ist das System an zwei Stellen undicht.