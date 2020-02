Infrastruktur: Baurecht für A 1-Stück soll bis 2021 kommen

Info

Seit 2017 steht der Lückenschluss auf der sogenannten „Turboliste“. Dahinter verbirgt sich eine Verkürzung des juristischen Instanzenwegs für 46 Bauvorhaben, darunter das A-1-Projekt. Sie werden ausschließlich vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt werden. Für den ersten, rund sechs Kilometer langen Abschnitt zwischen dem heutigen Ausbauende an der Anschlussstelle (AS) Blankenheim (B 51) bis Lommersdorf ist Nordrhein-Westfalen zuständig, ebenso wie für den zweiten Abschnitt zwischen Lommersdorf und Adenau. Die 8,7 Kilometer lange Strecke überschreitet insgesamt elf Mal die Landesgrenze. Der dritte 10,5 Kilometer lange Abschnitt von Adenau bis Kelberg liegt komplett in Rheinland-Pfalz und wird vom Landesbetrieb Mobilität Trier geplant.