Dorfentwicklung Daun-Pützborn : Land fördert Neubau von Bürgerhaus mit fast einer halben Million Euro

Die Tage sind gezählt: Voraussichtlich noch in diesem Jahr soll das Bürgerhaus abgerissen werden. An gleicher Stelle entsteht der Neubau. Foto: TV/Mario Hübner

Daun-Pützborn Nach vielen Irrungen und Wirrungen um das Projekt eines Bürgerhaus-Neubaus im Dauner Stadtteil Pützborn tut sich endlich was: Das Land hat zugesagt, einen Großteil der Kosten für Abriss und Neubau beizusteuern.

Ist es jetzt wirklich in trockenen Tüchern, das Projekt, über das seit gut 30 Jahren diskutiert wird? Zumindest ist ein großer Schritt getan, nachdem das Land für den Abbruch des alten und den Bau eines neuen Bürgerhauses im Dauner Stadtteil Pützborn 496♦100 Euro bewilligt hat.

Zur Freude von Ortsvorsteher Johann „Hennes“ Strunk, der in seiner kommunalpolitischen Laufbahn mit dem Vorhaben auch schon mehr als 20 Jahre befasst ist: „Mit Blick auf die aktuelle Corona-Situation habe ich zum jetzigen Zeitpunkt echt nicht mit einer solchen Entscheidung gerechnet.“

Nun also ist ein Ende einer schier unendlichen Geschichte in Sicht. Das aktuelle Gebäude wurde Mitte der 1950er-Jahre als Gefrierhaus errichtet und später zum Bürgerhaus umgebaut. Mit 60 Sitzplätzen ist es für viele Veranstaltungen zu klein, außerdem ist es in großen Teilen marode und für viele nicht mobile Menschen wegen der vielen Treppenstufen nicht erreichbar. Das wird im größten Dauner Stadtteils mit mehr als 1000 Einwohnern schon lange moniert.