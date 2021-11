Geschichte : Bücher statt Brote: Das Backhaus in Udler wird zur Bibliothek

Bücher statt Brote: Das Backhaus in Udler wird zur Bibliothek

Das Backhaus in der Schalkenmehrener Straße in Udler wurde im 19. Jahrhundert erbaut. Jetzt wird es als Dorfbibliothek genutzt. Foto: TV/Bernd Schlimpen, Ortsgemeinde Udler

Udler Auf der Suche nach neuer Lektüre? In der kleinen Gemeinde ist das ab sofort ganz leicht. Dort wurde eine kleine Dorfbücherei errichtet. Das Konzept kommt auch der Umwelt zugute.

In Udler wurde für die 270 Einwohner ein neuer Treffpunkt geschaffen. Die Namensgebung erfolgte im echt „Uhler Platt“: „Beescha Baackes“, Bücher Backes, eine Art Bibliothek, wurde in dem alten Dorfbackhaus an der Schalkenmehrener Straße eingerichtet. Warum „Beescha Backes“, warum nicht einfach „Dorfbibliothek“?