Konzert : Beethoven im Rathaussaal

Hillesheim (red) In der Reihe Hillesheimer Klavierkonzerte tritt am kommenden Sonntag, 12. Januar, Paulius Andersson im Rathaussaal in Hillesheim auf. Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr.

Paulius Andersson wurde 1995 in Litauen geboren und stammt aus einer Musikerfamilie. Im Alter von fünf Jahren begann er mit dem Klavierspiel. Er studierte zuerst an der Litauischen Musik- und Theaterakademie und im Jahr 2018 setzte er sein Studium an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf bei Professor Paolo Giacometti fort.