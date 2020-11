Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Daun : Zwischenstand Bürgermeisterwahl: Der CDU-Kandidat liegt vorn

Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Daun

Bewerber fürs Bürgermeisteramt in Daun: Tim Becker (parteilos). Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun (sts) Bei den Bürgermeisterwahlen 2009 und 2018 hatten die wahlberechtigten Bürger in der Verbandsgemeinde (VG) Daun keine wirkliche Wahl zwischen mehreren Bewerbern, denn auf dem Zettel stand jeweils nur ein Name: der von Werner Klöckner.

Eigentlich war Klöckner noch bis 2026 gewählt, aber aus gesundheitlichen Gründen war er Mitte des Jahres nach 26 Amtsjahren in den vorzeitigen Ruhestand gegangen (der TV berichtete). Um seine Nachfolge haben sich drei Männer beworben: Thomas Scheppe (CDU), Jens Jenssen (SPD) und Tim Becker (parteilos).

Etwa 19 000 Wahlberechtigte konnten am Sonntag darüber entscheiden, wer der nächste Chef der VG-Verwaltung wird. Am Wahltag haben es die Kandidaten ruhig angehen lassen, beispielsweise mit Spaziergängen. Aber die Anspannung ist bei allen groß – verständlicherweise, war die Bürgermeisterkandidatur doch für alle eine Premiere. Und da an diesem Sonntag die einzigen Lokale, die geöffnet sind, die Wahllokale sind, konnte es auch keine Wahlpartys geben.