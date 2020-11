Landratswahl im Vulkaneifelkreis : Herausforderin stürmt aufs Landratsamt

Musste am 1. Advent nicht mehr wählen gehen, da sie bereits per Briefwahl ihre Stimme abgegeben hat: Julia Gieseking, SPD-Herausforderin bei der Landratswahl im Kreis Vulkaneifel. Foto: TV/Mario Hübner

Daun Bei der Landratswahl im Kreis Vulkaneifel hat SPD-Herausforderin Julia Gieseking schon früh gegenüber Amtsinhaber Heinz-Peter Thiel (parteilos) die Nase vorn.

Bei der Landratswahl im Kreis Vulkaneifel liefert SPD-Herausforderin Julia Gieseking gegen Amtsinhaber Heinz-Peter Thiel (parteilos) einen starken Kampf. Sie liegt schon früh mit Auszählung der ersten Wahlbezirke deutlich vorne und macht so ihren Anspruch deutlich, ab 1. April 2021 für die kommenden acht Jahre auf dem Chefsessel im Kreishaus in Daun Platz zu nehmen.

Stand 19.03 Uhr liegt Gieseking bei 94 von 151 ausgezählten Wahlbezirken klar vorne – mit 65,6 Prozent, Thiel kommt auf 34,4 Prozent. Aber da sind einige der großen Wahllokale beispielsweise in Daun noch nicht ausgezählt. Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe liegt das Endergebnis noch nicht vor. Der Trend deutet aber auf Gieseking.

Info Das vorläufige Ergebnis der Landratswahl Bis Redaktionsschluss waren noch nicht alle Stimmbezirke ausgezählt. Stand 19.03 Uhr: Heinz-Peter Thiel (parteilos): 34,4 Prozent; Julia Gieseking (SPD): 65,6 Prozent Wir berichten aktuell unter www.volksfreund.de

Es zeichnet sich unterdessen eine nur mittelmäßige Wahlbeteiligung ab, nach 94 ausgezählten Bezirken liegt sie bei 41,3 Prozent. Kreisweit hat knapp ein Drittel der 50 000 Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen für die Landratswahl angefordert.

Die Herausforderin spurtet gleich los: Nach zehn von 151 ausgezählten Wahlbezirken liegt Julia Gieseking (SPD) bei 74,4 Prozent, Amtsinhaber Heinz-Peter Thiel (parteilos) kommt auf 25,6 Prozent. Sogar im großen Wahllokal Gerolstein-Rathaus liegt sie vorne. Dort erreicht sie 81,1 Prozent. Der Trend stabilisiert sich, geht in Richtung zwei Drittel für die Herausforderin, ein Drittel für den Amsinhaber.

Noch am Vormittag, als Thiel gemeinsam mit seiner Frau Birgit in seinem Heimatwahllokal in Mürlenbach seine Stimme abgibt und von mehreren Dorfbewohnern die Daumen gedrückt bekommt, strahlt der Amtsinhaber Zuversicht aus – wenngleich gedämpft: „Ich bleibe bei meiner Prognose, dass es knapp wird, ich mich aber letztlich durchsetzen werde. Aber man weiß nie.“

Die ganze Nacht über habe sein Handy vibriert, sei eine nach der anderen unterstützenden Nachricht reingekommen, „weshalb ich es heute Mittag auch mal ausschalten und in Ruhe mit meiner Frau ein, zwei Stündchen wandern gehen werde“, sagt der Amtsinhaber.

Eines kündigt Thiel aber ungeachtet des Wahlausgangs schon einmal an: „Ab Montag bin ich erstmal eine Woche im Urlaub, wir werden viel durch die Eifel wandern.“ Ausspannen und durchatmen nach Corona- und Wahlkampfstress.

Das ist bei SPD-Herausforderin Julia Gieseking nicht drin: „Ich habe mir keinen Urlaub genommen und muss also arbeiten, zumal wir derzeit auch viel zu tun haben“, sagt die Architektin, die in einem Koblenzer Büro beschäftigt ist. Was ihr aber mit dem Amtsinhaber gemein ist, ist das positive Gefühl am Wahltag.

Gieseking sagt im Vorfeld: „Ich bin zuversichtlich, dass es klappt und ich die Wahl gewinnen werde – wovon man anfangs ja nicht ausgehen konnte, da ein Amtsinhaber stets einen Bonus hat – zumal während Corona, wo ich nicht so präsent sein konnte, wie ich wollte.“ Da kann sie die überragenden Ergebnisse mit Beginn der Auszählung der ersten Stimmbezirke noch nicht ahnen. Der Zuspruch habe immer mehr zugenommen, sagt sie.

Während des Wahlkampfs sei sie durch ein Auf und Ab der Gefühle gegangen. Obwohl sie sich selbst als „eher nüchternen Menschen“ sieht, hätten sie die vielen positiven Nachrichten, das Daumendrücken, der Zuspruch „sehr berührt“. Sie berichtet: „Heute Morgen habe ich eine Torte geschenkt bekommen, wo Julia und ein Häkchen wie auf einem Wahlzettel drauf waren. Da habe ich geschluckt.“ Daher sagt sie auch: „Egal wie es ausgeht: Ich möchte die Erfahrungen und die tollen Treffen mit vielen Menschen nicht missen – ich würde es nochmal machen.“

Bei der Wahl zeichnet sich keine gute Beteiligung ab – noch am höchsten war sie bis zum Nachmittag in der Verbandsgemeinde Daun, wo die Bürger neben dem Landrat/der Landrätin auch einen neuen hauptamtlichen Bürgermeister wählen durften.

Wählen unter Coronabedingungen: Amtsinhaber Heinz-Peter Thiel gibt mit seiner Frau Birgit seine Stimme im Wahllokal in Mürlenbach ab – natürlich mit Maske. Foto: TV/Mario Hübner