Bildung : Digitales Lernen für die Kleinen

Daun/Mainz Bei fünf Grundschulen steht bald Medienkompetenz auf dem Stundenplan.

(red) Nach den Sommerferien steht für die Schüler der Grundschulen in Dockweiler, Üdersdorf, Mehren, Üxheim und Wallenborn auch digitales Lernen auf dem Stundenplan. Die fünf Schulen werden zum Schuljahr 2020/2021 in das Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ aufgenommen.

An den Medienkompetenz-Schulen lernen Kinder, sich sicher und selbstbestimmt im digitalen Raum zu bewegen. Bereits ab der 1. Klasse sollen die Grundschüler fit gemacht werden im Umgang mit digitalen Endgeräten. „In der digitalen Welt ist Medienkompetenz eine Schlüsselkompetenz. Die Digitalisierung gehört zur Lebenswelt unserer Kinder längst dazu. Es ist daher wichtig, dass sie bereits in der Grundschule ihre digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen ausbauen“, sagt die SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt (Kirchweiler).

Mit Beginn des nächsten Schuljahrs werden 266 Grundschulen in das Landesprogramm aufgenommen. Mehr als zwei Drittel aller Grundschulen im Land sind bereits Medienkompetenz-Schulen, insgesamt nehmen 653 Grundschulen am Landesprogramm teil. Bis 2023 sollen alle Grundschulen in Rheinland-Pfalz dabei sein. Für die Anschaffung von Tablets und Laptops erhalten die Schulen jeweils 7500 Euro.