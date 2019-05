Kommunalwahl : In der Kreisstadt kommt die SPD glimpflich davon

Info

Neuer Ortsvorsteher des Dauner Stadtteils Neunkirchen ist Wolfgang Hennen. Mit gut 94 Prozent Zustimmung wird er die Nachfolge von Alois Zender antreten. Neu ist auch Hermann Schüller in Gemünden (88,7 Prozent), wo der langjährige Amtsinhaber Peter Jungen nicht mehr antritt. In eine weitere Amtszeit gehen Dieter Oster in Boverath (79,27 Prozent), Hermann Gehrmann in Steinborn (74,74 Prozent), Berni Kläs in Waldkönigen (89,40 Prozent), Konrad Junk in Weiersbach (69,11 Prozent) und Hennes Strunk in Pützborn (89,43 Prozent). Das gilt auch für Winfried Schneider in Rengen, der als einziger Ortsvorsteher einen Konkurrenten hatte. Schneider setzte sich mit 73,49 Prozent gegen Walter Müller durch.

Im Üdersdorfer Ortsteil Tettscheid konkurrierten Klaus Berns und Alexander Kläs. Berns setzte sich mit 64 Prozent durch.