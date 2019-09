Wettbewerb : Preise für Regionalforscher

Info

Schulische Facharbeiten

Erster Preis: Tim Neumann, „Evaluation des Gründerwettbewerbs: ‚Jugend gründet‘ hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Relevanz im Sinne der Innovationsförderung für Deutschland auf Grundlage einer Analyse über den Stellenwert von Innovation in der deutschen Wirtschaft“. Zweiter Preis: Hannah Willems (beide Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun), Die Amerikaauswanderung in der Eifel im 19. Jahrhundert. Dritter Preis: Paula Krämer-Eis, St.-Matthias-Gymnasium Gerolstein: „Neustrukturierung der Holzvermarktung am Beispiel des Landkreises Vulkaneifel“.

Studentische Arbeiten

Erster Preis: Karina Krones, Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, Saarbrücken: „Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements in mittelständischen Unternehmen am Beispiel von Lehnen und Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB“. Zweiter Preis: Jürgen Zender, Rheinische Fachhochschule Köln, „Potenzialermittlung von Industrial Analytics in mittelständischen produzierenden Unternehmen zum Erkenntnisgewinn für das strategische Management der Wertschöpfungsebene“.Dritter Preis:David Pint, Rheinische Fachhochschule Köln, „Analyse und Potentialermittlung zur Digitalisierung von B2B-Vertriebsprozessen am Beispiel eines mittelständischen Unternehmens aus der blechverarbeitenden Industrie“. Sonderpreise Soziales: Anna Utters, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, „Der linguistische Umgang Lann Hornscheidts mit Diskriminierung in Sprache und die Praktikabilität der Vorschläge“, Nora Meyer, Hochschule für Gesundheit Bochum: „Alternativen zur Sicherung der medizinischen Versorgung in ländlichen Regionen. Eine empirische Untersuchung im rheinland-pfälzischen Gillenfeld und Umgebung“.

Handwerk

Schmitz Haustechnik GmbH, Hillesheim-Bolsdorf: „Konzeptentwicklung und Umsetzung einer gewerkübergreifenden Präsentationsmöglichkeit für vernetzte Haustechnik ‚4.0‘“.