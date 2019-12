Expansion : Bekenntnis zum Eifeler Standort

Rowa braucht Platz: Der Spatenstich, vollzogen von Vertretern der Kommunen, der am Bau beteiligten Firmen sowie Geschäftsführer Antonios Vonofakos (Dritter von links) und Staatssekretärin Daniela Schmitt, ist Startschuss für den Bau der neuen Firmenzentrale. Foto: Stephan Sartoris. Foto: TV/Stephan Sartoris

Kelberg (sts) Der Automatenhersteller BD Rowa hat mit dem symbolischen ersten Spatenstich die Erweiterung seines Betriebes in Kelberg auf den Weg gebracht. Rowa stellt seit Mitte der 1990er Jahre Maschinen her, mit denen Warenlager sowie die Medikamentenausgabe in Apotheken und Krankenhäusern automatisiert werden.

