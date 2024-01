Ausstellung „Weidenbach, meine Liebe“ – Belgische Künstlerin will die Schönheit der Vulkaneifel zeigen

Weidenbach · Dass Großstädter einen Zweitwohnsitz in einem Dorf in der Eifel haben, ist keine Seltenheit. Dass sie vom ersten Tag an Kontakt zu ihren Mitbürgern pflegen, ist dabei nicht unbedingt selbstverständlich. Und schon gar nicht, dass die Verbundenheit mit den Menschen und die Liebe zur Landschaft in einer Bilderausstellung gezeigt wird.

30.01.2024 , 08:08 Uhr

Ihre Liebe zur Eifel dokumentiert Ann Dewitte, Belgierin mit Zweitwohnsitz in Weidenbach, in ihren Bildern, die auf Initiative von Ortsbürgermeister Bernd Dartsch im Gemeindehaus zu sehen waren. Foto: Bettscheider Brigitte

Von Brigitte Bettscheider

Ans Licht bringen, was hinter dem Schleier des Alltags verborgen liegt: So lautet das Motto der Hobbymalerin Ann Dewitte. Und tatsächlich: In dieser Ausstellung mit zwei Dutzend Bildern spielen Licht, Farbe und Atmosphäre die Hauptrolle. Kinder, Kühe, Katzen, Spatzen und Wildtiere sind die Zutaten fernab jeglicher realistischen Darstellung. Denn von Gemälden sollte nicht erwartet werden, dass sie fotografisch seien, meint Ann Dewitte. Und erklärt: „Ich male mit Leidenschaft und Hingabe, und ich hoffe, dass der Betrachter davon berührt wird.“ Der Titel eines der Bilder mag auf alle gezeigten zutreffen: „Weidenbach, meine Liebe“ heißt es.