Gourmetmagazin Falstaff : Beliebteste Metzgerei ist in Gillenfeld

Für das Frühjahr 2023 haben die Rodens bereits jetzt Pläne. Sohn Stefan (links) soll dann den Betrieb der Eltern, Peter und Heidi Roden übernehmen. Aber auch andere Neuerungen stehen bevor. Foto: Vasiliou Lydia

Gillenfeld Die Landmetzgerei Roden in Gillenfeld steht im Beliebtheitsgrad an der Spitze. Das Gourmetmagazin Falstaff hatte zum Online-Voting aufgerufen. Was die Kunden an der Metzgerei besonders schätzen, und wie es jetzt für den Familienbetrieb weiter geht.