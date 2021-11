Flutkatastrophe : Ein Benefiz-Event von Unternehmen im Higis in Wiesbaum für Opfer der Flut war ein voller Erfolg

Mit dem Einsatz der Radsportler kam eine Summe von mehr als 20 000 Euro zusammen. Foto: Celine Jeub

Wiesbaum Rund um das Wiesbaumer Industriegebiet Higis gab es eine Benefiz-Radsportveranstaltung, die mehr als 20 000 Euro Erlös brachte. Ein Finanzdienstleister und Mitinhaber eines Fitnessstudios sowie ein pensionierter Sportlehrer haben sie mit der Hilfe von Mitarbeitern, Freunden und weiteren Unternehmen auf die Beine gestellt.

(red) Das Fair-Play-Camp von Herbert Ehlen in der Gesamtschule Eifel in Blankenheim wurde von der Flut im Juli zerstört. Der pensionierte Pädagoge hatte zuvor mit Schülern in kleinen Gruppen Radtouren zu besonderen Orten in der Eifel angeboten. Die Idee war, auf ökologischem Weg pädagogische Inhalte zu transportieren und den Kindern Geschichte und Geografie ihrer Heimat näherzubringen.

Sportlehrer Ehlen und Erich Wassong, Finanzdienstleister aus Wiesbaum und Mitinhaber eines Fitnessstudios, haben eine Benefiz-Radsportveranstaltung rund um das Wiesbaumer Industriegebiet Higis organisiert. Mitarbeiter, Freunde, Unternehmen und die Verwaltung des Higis unterstützten sie. Den Erlös von über 20 000 Euro erhielten die Nikolausschule in Kall und der Rheinbacher Verein „Leben mit Autismus“, die stark von der Flut betroffen waren.

Otmar Presser, Inhaber einer Firma für Röntgeneinrichtungen im Higis versprach spontan eine große Spendensumme. 5000 Euro sollten erradelt werden. Jürgen Finnemann von SP Manufacturing in Birgel stellte 4000 Euro zur Verfügung. Wassongs Mitarbeiterin Anja Kasubke legte Sonderschichten für die Planung ein.

Rund um das Rad-Event gab es ein tolles Rahmenprogramm. Es spielten der Musikverein „Frohsinn“ Hallschlag-Scheid und die Jazzband Quatro senza una. Foto: Celine Jeub

Am Ende wurde ein tolles Rahmenprogramm rund um das Rad-Event auf die Beine gestellt. Es gab Kinderschminken und einen Auftritt des Musikers Uwe Reetz. Anette Schwahlen und Christine Brunn boten an Ständen Luftballonkunst und Flaschendesign zum Mitmachen an. Die Kinder hatten Spaß auf Ponys des Reitvereins Essinger-Hof aus Hohenfels-Essingen. Es spielten der Musikverein „Frohsinn“ Hallschlag-Scheid und die Jazzband Quatro senza una. Auf einer Bühne in der Halle der Becorb GmbH von Edgar Caspers trat die Band The Hurrican auf.

Einen Hotdog-Stand sponserte Edeka Borsch aus Bad Salzig und Mettendorf. Rewe Spodat versorgte die Sportler mit Obst und Kuchen sowie Getränken. Zudem gab es Pizza von Samos Grill aus Schleiden, Flutwein aus Mayschoß, Bier von Erwins Mühlenbrauerei in Birgel und weitere Getränke von Meyer aus Gerolstein. Selbstgebackener Kuchen und frischer Kaffee sorgten für gemütliche Stunden und tolle Gespräche.

Das Busunternehmen Linden aus Stadtkyll bot kurze Rundfahrten in einem Oldtimerbus an. Das Autohaus Schneifel stellte unter anderem ein Elektrofahrzeug aus. Bodyfit lud mit sogenannten Spinningrädern zum Sporttreiben ein. Biocircle (Stefan Dittus) und WET (Rene Dittus) führten einen Lamborghini vor und boten Waffeln und Gegrilltes an. Dabei waren auch Air Cargo Planet mit Dennis Demtroeder, der landwirtschaftliche Betrieb Mastiaux und Britta Wassong von Körperformen. Sie zeigte mit EMS eine Variante der Muskelstimulation.

Peter Marder, ein zertifizierter Sachverständiger, sowie das Fachpersonal – unter anderem von der Allfinanz DVAG – berieten Betroffene und Interessenten zum Thema Flutkatastrophe und anderen wichtigen Inhalten.