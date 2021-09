Flutkatastrophe : Ein Genie am Flügel zeigt im Forum sein Können

Info

Enrico Noel Czmorek ist 2003 in Budapest geboren und spielt Klavier seit seinem vierten Lebensjahr. Bereits 2011 war er unter den Bestplatzierten eines Internationalen Klavierwettbewerbs in Wien. Zehnmal belegte er in den folgenden Jahren erste Plätze bei Regional-, Landes- und Bundeswettbewerben von „Jugend musiziert“. Als 13-Jähriger gewann er die Teilnahme an einer Meisterklasse mit dem berühmten Pianisten Lang Lang in Barcelona. Seit 2016 ist Czmorek als Jung­student von Professor Andreas Frölich an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und Aachen eingetragen. 2019 erhielt er ein Künstlerdiplom in Brescia (Italien). Kritiker nennen ihn „ein Genie am Flügel“.