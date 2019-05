Musik : Musiker spielen Benefizkonzert

Gerolstein (red) #benefizforkidz lautet das Motto des Konzertes des Haupt- und Jugendorchesters des Musikverein Hillesheim. Das Konzert findet am Sonntag, 2. Juni, um 17 Uhr (Einlass: 16 Uhr) in der Stadthalle in Gerolstein statt.

