Benefizaktion : Hochwasser: Benefizkonzert für die Betroffenen

Daun (red) Im Rahmen der Benefizkonzertreihe zugunsten der Hochwasser-Betroffenen macht das Duo Piano&Voice mit seinem LalaMobil am Donnerstag, 12. August, ab 16 Uhr Station in Schalkenmehren. Unterstützt wird die Aktion vom Rotary-Club Daun.

Der Reinerlös wird auf das Konto der Stiftergemeinschaft der Kreissparkasse Vulkaneifel überwiesen. Der Dreiklang aus Musik, Landschaft und Sonnenschein sollte dieses Event trotz des tragischen Anlasses zu einem Fest der guten Laune werden lassen, so die Veranstalter. Am Veranstaltungsort bei der Kirche gibt es keine Parkplätze. Besucher sollten ihre Autos auf dem Maarbesucherparkplatz am Ortsausgang Richtung Daun abstellen. „Vergesst eure FFP2-Masken nicht“, teilt der Veranstalter mit.