Kultur : Benefizkonzert für Tagesklinik Mayen

Mayen Das Kammerorchester an der Evangelischen Kirche gibt am Sonntag, 2. Februar, um 15 Uhr ein Benefizkonzert in der Evangelischen Kirche Mayen. Anlass für dieses Konzert ist der zehnte Todestag von Michael Kirst, der in Mayen aufwuchs, an der Musikhochschule in Karlsruhe Bratsche studierte, viele Jahre im Kammerorchester an der Evangelischen Kirche mitwirkte und Mitglied des Sinfonieorchesters des Saarländischen Rundfunks war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf Initiative von Wolfram Strehle finden sich seine Familie und frühere Weggefährten zusammen, um seiner musikalisch zu gedenken. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, von Georg Philipp Telemann (Solistin: Charlotte Kirst) und von Antonio Vivaldi (Solist: Prof. Ernst Triner).