Spendenaktion : 45-Jähriger läuft für Kitas quer durch Gerolsteiner Land

Gerolstein Bei dem, was Wolfgang Schimmels vor hat, geht es nicht um Extremleistungen. Ein Jahr lang widmet der Gerolsteiner seine Feierabend-Laufrunden den von der Corona-Pandemie gebeutelten Kindergärten im Gerolsteiner Land.

Während des vergangenen Jahres habe er sich Gedanken gemacht, wem man helfen könne, wem die Corona-Einschränkungen besonders getroffen hätten, erzählt Schimmels. Selbst haben er und seine Frau keine Kinder, aber klar, die Jüngsten, die Kitas und Schulen nicht besuchen konnten, litten besonders. Aber auch die Einrichtungen selbst. „Es konnten ja keine Sommerfeste und so stattfinden, mit denen ein bisschen Geld eingenommen werden kann“, weiß Schimmels. So fehlt mancherorts das Kleingeld für kleinere Anschaffungen.

Deshalb soll jetzt jede der 15 Kitas der Verbandsgemeinde Gerolstein-Hillesheim unterstützt werden. Seine Jahreslaufleistung werde er dafür aber nicht verdreifachen. Dann müsste er erst bei seinem Arbeitgeber um Arbeitszeitverkürzung bitten, entgegnet Schimmels lachend. Er will aber keinen Extremlauf starten. Es soll bei den geplanten 1250 Kilometer in zwölf Monaten bleiben. „Das sind 25 bis 30 Kilometer pro Woche. Bisher bin ich im Soll“, sagt der Hobbyläufer. Das ist neben Beruf und dem Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr auch schon eine Herausforderung für den spätberufenen Ausdauersportler. Fußball habe er lange gespielt, ja, „aber Laufen war nie meins“, erzählt Schimmels. Erst durch den Aufruf seines Arbeitgebers zur Teilnahme an einem Firmenlauf kam er vor gut fünf Jahren auf den Geschmack. Mittlerweile hat er sogar schon einmal die Halbmarathondistanz (21 Kilometer) absolviert.