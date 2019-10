Info

Röstmeisterschaften: Die Deutschen Röstmeisterschaften der SCA (Speciality Coffee Association), der offizielle Wettbewerb für Kaffeeröster, war im September in Emmerich am Rhein. In dem mehrtägigem Wettbewerb ging es für die Teilnehmer darum, Rohkaffee zu analysieren und vorab einen Röstplan zu erstellen, wie die Charakteristik der Bohne am besten zur Geltung kommt. Dann wurde geröstet und das Ergebnis von einer internationalen Jury verkostet und bewertet. Dabei zählte auch, wie exakt der Plan eingehalten wurde und ob dies zum Erfolg geführt hat. Der Röster mit der höchsten Gesamtpunktzahl wurde Deutscher Meister und vertritt Deutschland bei den WM in Taiwan: Benjamin Pozsgai.

Dauner Kaffeerösterei: Vor 15 Jahren haben Hansdieter Richarz-Hilberg und Heike Hilberg in der Burgfriedstraße in Daun ihre kleine Kaffeerösterei eröffnet – es war in der Großregion Eifel die erste ihrer Art. Mit zunehmender Kundenzahl erfolgten Umzug in ihr Domizil auf dem Wirichplatz und Expansion. Heute werden dort rund 30 000 Kilo Kaffee pro Jahr geröstet und an einen großen Kundenstamm in Großraum Eifel und vereinzelt darüber hinaus (von Einzelkunden über Cafés bis hin zu Supermärkten mit Regionalprodukten) verkauft. Die Philosophie aber ist bis heute gleichgeblieben: 100 Prozent des Kaffees wird aus Direktimport (ohne Zwischenhändler) bezogen, von befreundeten Plantagen oder kleinen Bauernfamilien aus Mexico, Ecuador, Brasilien, Indien und Thailand. Es wird auf gleichbleibend gute Qualität, ökologischen und nachhaltigen Anbau sowie faire Arbeitsbedingungen und Preise Wert gelegt. Davon überzeugt sich das Dauner Team durch regelmäßige Besuche bei ihren Partnern.