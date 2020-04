Gesellschaft : Beratung für Schwangere bleibt

Gerolstein Die pro-familia-Beratungsstelle in Gerolstein bietet auch in Zeiten der Corona-Pandemie Beratung zur Schwangerschaft an. Aufgrund der besonderen Situation können Anfragen und Beratungen auch telefonisch vorgenommen werden.



