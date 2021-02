Daun (red) Das Wahlamt der Verbandsgemeinde Gerolstein teilt mit, dass aus organisatorischen Gründen die Stimmbezirke Pelm und Berlingen bei der kommenden Landtagswahl am Sonntag, 14. März, zusammengelegt werden.

Grund dafür seien Schwierigkeiten bei der Bildung eines Wahlvorstands in Berlingen, erklärt das Wahlamt. Das Wahllokal in der Mehrzweckhalle in Pelm nimmt somit nun auch die Stimmen der Wähler aus Berlingen an.