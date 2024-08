Nächtliche Exkursion Schmetterlingsexperte macht besonderen Fund in Berndorf

„Lichtverschmutzung gibt es hier kaum“, erklärt Dietmar Borbe, als er dem Volksfreund von seiner neuerlichen nächtlichen Exkursion in dem von Leo Mattele betreuten Naturschutzprojekt Lehmkaul in Berndorf berichtet. „Lichtverschmutzung setzt den Nachtfaltern nämlich deutlich zu“, sagt der 83-Jährige. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Borbe auf der Jagd – nach Insekten grundsätzlich, nach Schmetterlingen und Nachtfaltern im Besonderen. Zehnmal mehr Schmetterlinge gebe es in der Nacht als am Tag. „Umso spannender und geheimnisvoller ist es, sie zu entdecken und zu beobachten.“