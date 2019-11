Bevölkerungsentwicklung : Flexibel gegen sinkende Schülerzahlen

Einen LKW im Klassenzimmer findet man wohl nur in der Berufsschule Gerolstein. Beim Demografietag in der BBS ging es um Konzepte, die Lernqualität trotz sinkender Schülerzahlen auf konstant hohem Niveau zu erhalten. Bildungsministerin Stefanie Hubig hat sich auch in der Klasse der Berufskraftfahrer umgeschaut. Foto: Vladi Nowakowski

Gerolstein Der demografische Wandel macht den Bildungsstätten im ländlichen Raum zu schaffen: Schüler und Auszubildende werden zunehmend zur seltenen Spezies. Die Berufsbildende Schule (BBS) Gerolstein hält mit einem ausgeklügelten Konzept dagegen.

Ihr Fazit fällt zunächst düster aus: „Dörfer sterben, Geburtshäuser schließen, nötige Infrastruktur wird langsamer ausgebaut und das Bildungsangebot in ländlichen Regionen wird zentralisiert.“ Weitere Wege zu Ausbildungsplätzen und zur Berufsschule seien damit vorprogrammiert. Doch die Situation eröffne auch Chancen, heißt es: „Genau vor unserer Haustür sitzen große und international tätige Unternehmen, die händeringend Fachkräfte suchen. Die guten Ausbildungsmöglichkeiten und die geringe Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt sind Gründe, in der Eifel zu bleiben.“

Für die konstant hohe Qualität des Ausbildungsangebots trotz schwindender Schülerzahlen setzt sich die Berufsschule Gerolstein seit Langem ein: „Wir haben in den vergangenen Jahren im Rahmen des Schulversuches BS20 einige Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt“, sagt Schulleiter Günther Karst. Die Kopplung unterschiedlicher Lerngruppen habe für Synergieeffekte gesorgt, erklärt Karst. „Damit haben beispielsweise die Lerngruppe Technik der Berufsoberschule und die Fachstufenklassen der Industrie-Elektroniker in einzelnen fachbezogenen Bereichen gemeinsamen Unterricht erhalten.“Die Kopplung habe auch in den klassischen Schulfächern gut funktioniert: „Französischunterricht oder Religion sind jahrgangsbezogen möglich, so ließen sich Klassen problemlos zusammenlegen.“