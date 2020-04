Kostenpflichtiger Inhalt: Schule : Vorbildliche Schüler, erleichterter Schulleiter

Das Abstandhalten ist das A und O in Zeiten von Corona: Die Schüler der BBS in Gerolstein haben sich in der ersten Woche nach Auskunft des Schulleiters vorbildlich daran gehalten. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein An der Berufsbildenden Schule in Gerolstein ist die erste Woche mit Präsenzunterricht gut gelaufen. Ab Montag geht es an vielen weiteren Schulen im Kreis los.

Am kommenden Montag ist für zahlreiche weitere Schüler im Kreis Vulkaneifel die Corona-Zwangspause zu Ende, der Unterricht in der Schule geht wieder los. An der Berufsbildenden Schule (BBS) Vulkaneifel in Gerolstein war für sämtliche Abschlussklassen bereits diese Woche Unterricht. Der TV hat nachgefragt, wie es gelaufen ist.

Waren in der ersten Woche rund 250 Schüler im Unterricht, werden es ab Montag 450 sein, was eine „ganz andere Liga ist“ wie Oberstudiendirektor Günter Karst, Leiter der BBS, sagt.

Zunächst sei ab kommender Woche mit 600 Schülern geplant worden, aber das sei verworfen worden, um die Hygiene- und Abstandsregeln peinlichst genau einhalten zu können. „Wir haben einige Klassen gedrittelt, anstatt sie zu halbieren“, erklärt er die Reduzierung.

Unterrichtet wird – wie in anderen Schulen auch – per Rollsystem stattfinden: die einen in der Schule, die anderen zu Hause. Die Schule hat ein Einbahnstraßensystem eingeführt, mit markiertem Hinweg zur jeweiligen Klasse und zum Pausenhof sowie davon getrennte Rückwege. Zudem werden die Klassen in den Pausen verschiedenen Pausenhöfen zugeteilt. Und vor den Toiletten gibt es eine Aufsicht, damit diese nicht zu stark frequentiert werden.

In Sachen Hygiene sieht er seine Schule gut gerüstet die Klassenräume seien ohnehin mit Waschbecken, Seife und Papierhandtüchern ausgestattet, an den Eingängen zu allen Gebäuden würden zudem Desinfektionsmittelspender installiert. Schüler und Lehrer trügen während der Pausen Masken, im Unterricht aber nicht.

Rückblickend auf die erste Woche zieht er eine positive Bilanz: „Mein anfängliches Bauchweh hat sich gelegt, die Schüler sind sehr einsichtig und verhalten sich vernünftig, es läuft gut“, sagt Karst. Zwar werde schon mal gemeckert, dass man mit Maske nicht gut das Pausenbrot essen könne, und bei Pärchen müsse man öfters auf Einhaltung des Abstands drängen, aber das seien wenige Ausnahmefälle.

Karst sagt: „Das Einbahnstraßensystem, das jeder Lehrer mit seiner Klasse einstudiert hat, funktioniert, die Schüler halten Abstand und die Toilettennutzung klappt auch nach den neuen Regeln. Alles in allem herrscht eine freundliche Stimmung, alle sind offenbar froh, wieder in die Schule gehen zu dürfen, weil dadurch so etwas wie ein Stück Normalität einkehrt“, sagt Karst und fügt augenzwinkernd hinzu: „Wir Lehrer sind plötzlich allseits beliebt.“