Schule : Besichtigung nach Terminabsprache

Gerolstein Die Anmeldungen für die neuen Fünftklässler im Schuljahr 2021/2022 an der Grund- und Realschule plus in Gerolstein sind vom 1. bis zum 26. Februar möglich. Es wird darum gebeten, einen Termin mit dem Sekretariat, Telefon 06591/4219, zu vereinbaren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Außerdem sollte der Schüleraufnahmebogen sowie den Fahrkartenantrag ausgefüllt mit zur Schule zu gebracht werden. Die Formulare stehen zum Ausdruck auf der Homepage der Schule bereit.

Desweiteren werden das Empfehlungsschreiben der Grundschule, das Halbjahreszeugnis sowie einen Masernimpfnachweis benötigt. Selbstverständlich ist es auch möglich, dass Eltern sich gemeinsam mit ihrem Kind die Schule anschauen können.