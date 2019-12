BILDER-WOCH : Besinnlicher Nachmittag beim Eifelverein

Daun (red) Zur traditionellen Advensfeier des Eifelvereins Daun unter dem Motto „Warten auf Weihnachten“ konnte der Vorsitzende Michael Drockur über 200 Mitglieder und Gäste im Forum Daun begrüßen.

Über zwei Stunden wurden die Besucher mit besinnlichen Texten, Gedichten, musikalischen Beiträgen und durch gemeinsames Singen auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Der Kinderchor „Ohrwurm“ aus Deudesfeld begeisterte ebenso mit vorweihnachtlicher Musik wie Pianist Peter Michaelis und die Geschwister Stricker am Klavier und auf dem Akkordeon. Der Wort- und Bildbeitrag von Leah Muders zum Thema „Mein Jahr in Palästina“ regte zum Nachdenken an.