Spenden : Besondere Freude für notleidende Kinder

Daun Geschenke für Kinder aus Rumänien, Bulgarien, der Ukraine und Moldawien: Mehr als 40 Schulen und Kindergärten aus der Vulkaneifel machen mit.

2018 waren es über 150 000 Stück, rund 1500 kamen dabei aus der Vulkaneifel. Ziel der Aktion ist es, vielen Tausend verarmten und Not leidenden Kindern zu Weihnachten eine besondere Freude zu machen. Die Päckchen werden in entlegenen und ländlichen Regionen an bedürftige Kinder verteilt. Gerade dort ist es für die meisten Kinder in den Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen das einzige Weihnachtsgeschenk, das sie erhalten.