Arbeitsmarkt : Besonderer Service für Firmen und Jobsuchende

Daun Kreis Vulkaneifel betreibt Stellenportal, um Fachkräftemangel zu begegnen und Menschen in Lohn und Brot zu bringen

Das Stellenportal sucht eigenständig in den gängigen Internet-Stellenbösen sowie den regionalen und überregionalen Tageszeitungen nach Stellenanzeigen in der Region und stellt diese in aufbereiteter Form dar. Ein manuelles Einpflegen von Stelleninseraten in das Portal ist nicht erforderlich. Der Suchradius umfasst rund 35 Kilometer um Daun und erfasst neben dem gesamten Landkreis Vulkaneifel auch die Regionen Prüm, Bitburg, Wittlich, Cochem, Mayen und Blankenheim.