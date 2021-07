Stadtentwicklung : Dauner Junior-Uni-Projekt geht in Bauphase

Der farbenfrohe Turm, das Hauptgebäude der künftigen Junior Uni, soll ein besonderer städtebaulicher Akzent für Daun werden. Illustration: GNA Architekten, Wuppertal Foto: TV/Lepper-Stiftung

Daun Spatenstich erledigt, die Bagger für den Baustart stehen schon bereit: In Daun ensteht eine von der Lepper-Stiftung finanzierte Lehr- und Forschungseinrichtung. Das erste Gebäude soll im Herbst nächsten Jahres in Betrieb genommen werden.

Die besondere „Berliner Luft“, die einst über der Kreisstadt lag, als dort im Alten Weg noch das beliebte Gebäck produziert wurde, erinnert sich mancher noch gut. In der heißen Phase der fünften Jahreszeit wurden dort täglich gut eine halbe Million Berliner produziert – ein längst abgeschlossenes Kapitel der Stadtgeschichte ist. Mehr als 60 Jahre kamen Backwaren aus Daun, bis im Februar 2015 im Zug einer Insolvenz die Produktion aller Erzeugnisse eingestellt wurde und 84 Beschäftigte ihre Arbeit verloren.

2019 wurde das gut 10 000 Quadratmeter große, direkt an der Dauner Umgehungsstraße gelegene Areal an die Eifelion GmbH verkauft, die zur Firmengruppe des Dauner Unternehmers Peter Lepper gehört. Und im vergangenen Jahr wurde bekannt gemacht, was auf dem Grundstück passiert: Es wird Standort der sogenannten Junior Uni Daun. Dahinter verbirgt sich eine Lehr- und Forschungseinrichtung für Menschen zwischen vier und 20 Jahren, die – ohne Notendruck und unabhängig von Sozial- und Bildungshintergrund – vor allem in den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT), aber auch in den Gebieten Kunst und Kultur (Musik, Tanz, Theater) lernen und forschen können. Platz ist auch für eine Duales-Studium-Hochschule, deren Schwerpunkt ebenfalls in Richtung MINT-Fachbereiche gehen soll.

Info Die Lepper-Stiftung Die Stiftung mit Sitz in Daun ist im Januar 2018 von Doris G. Lepper mit der Einbringung ihrer Gesellschaftsanteile an den Firmen TPS TechniTube Röhrenwerke GmbH, Eifelion GmbH und TechniSat Digital GmbH errichtet worden. Im November 2020 hat Peter Lepper als alleiniger Gesellschafter schließlich der Techniropa Holding GmbH 100 Prozent seiner Unternehmensanteile an die Stiftung übertragen. Zur Lepper-Stiftung gehören somit direkt oder indirekt unter anderem diese Firmen: die TechniSat Digital GmbH, die TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, die Eifelion GmbH, die Digital 1A GmbH, die TechniVolt GmbH, die TechniForm GmbH, die Infosat Werbe & Verlag GmbH sowie Mehrheitsbeteiligungen an den Firmen TechniBike GmbH, Formitable GmbH, nexxoo Apps & Internet GmbH und die Telestar-Digital GmbH.

Mittlerweile liegen alle Genehmigungen vor und der symoblische Spatenstich für das Millionenprojekt ist vollzogen. Ursprünglich sollte in Daun eine Kopie der Junor Uni in Wuppertal werden, wird nun aber laut Peter Lepper „eine Nummer größer“ als das Vorbild in Nordhein-Westfalen. Genauer gesagt: doppelt so groß. Fünf Gebäude sollen auf dem ehemaligen Fabrikareal entstehen – zwei zweistöckige, ein dreistöckiges, ein vierstöckiges und ein siebenstöckiges. Zunächst entsteht das Hauptgebäude mit einer farbenfrohen Fassade, mit dessen Bau voraussichtlich nächste Woche begonnen wird. Die Nebengebäude entstehen in weiteren Abschnitten.

2018 hatten Peter und Doris G. Lepper die Junior Uni in Wuppertal besucht und waren so begeistert, dass sie beschlossen, so etwas auch in ihrer Eifeler Heimat zu realisieren. Nun ist es soweit, den Startschuss für den Baubeginn bezeichnete der Unternehmer als „großen Tag“. Die große Bedeutung für die Stadt und die Region hoben auch Julia Gieseking, Landrätin des Kreis Vulkaneifel, und Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Marder hervor. Gewürdigt wurde auch die gute und vor allem zügige Zusammenarbeit zwischen Behörden und dem Projektträger, der Lepper-Stiftung. Marder: „In diesem Fall ist hat sich der Amtsschimmel zum Rennpferd entwickelt.“