Die offenkundig seit Jahren marode Stützmauer in der Koblenzer Straße (B410) macht Stadt Ratsmitglied Bruno Meyer (CDU) große Sorgen: „Ich habe es schon vielfach angemahnt und mache es jetzt wieder: An der Mauer muss unbedingt was passieren. Sie neigt sich immer mehr zur Straße hin, außerdem lösen sich immer wieder Steine und fallen auf Gehweg und Bundesstraße.“ Bei der Verwaltung ist das Problem bekannt, 2018 ist laut Bauingenieur Jürgen Mathar sogar schon ein Konzept für die Sanierung erstellt worden. Kostenrahmen: 70.000 Euro, in Aussicht gestellt Landesförderung: 45000 Euro. Mathar: „Es müsste nur mal von der Stadt beantragt werden.“. Foto: TV/Mario Hübner